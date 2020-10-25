LOCAL 3 SUNDAY’S WEATHER FORECAST 10/25/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 433 AM EDT SUN OCT 25 2020 /333 AM CDT SUN OCT 25 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR MARQUETTE AND ALGER COUNTIES TODAY AND TONIGHT... SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE-EFFECT BELTS. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ELSEWHERE. HIGHS 30 TO 40. SUNDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY...MAINLY IN THE NORTH WIND LAKE- EFFECT BELTS. LOWS 16 TO 27..COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EAST. HIGHS IN THE 30S. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 28...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 38 TO 46. THURSDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 44.