LOCAL 3 SUNDAY’S WEATHER FORECAST 11/21/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
403 AM EST SUN NOV 21 2021 /303 AM CST SUN NOV 21 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR ALGER...LUCE...AND NORTHERN
SCHOOLCRAFT COUNTIES THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING...

...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR MUCH OF THE REST OF UPPER MICHIGAN
THIS AFTERNOON AND EVENING...

TODAY...WINDY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS 34 TO 
42 THIS MORNING...THEN TEMPERATURES FALLING INTO 20S WEST AND LOWER 
30S EAST BY LATE AFTERNOON.

TONIGHT...COLD AND WINDY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY 
AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. 
LOWS 14 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST.

MONDAY...BLUSTERY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW 
SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED EAST HALF...AND A SLIGHT 
CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST HALF. HIGHS 24 TO 32.

MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE 
OF SNOW SHOWERS EAST OF MUNISING. LOWS 11 TO 25...COLDEST INTERIOR 
WEST.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY IN THE AFTERNOON. HIGHS 37
TO 42.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. MILD AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS 
IN THE EAST IN THE AFTERNOON. LOWS IN THE 30S. HIGHS IN THE MID TO 
UPPER 40S.

THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE 
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 18 TO 29...COLDEST FAR WEST. 
HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST...WITH TEMPERATURES FALLING IN THE
AFTERNOON.

Copyright 2021 Nexstar Media Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Trending Stories