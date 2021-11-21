LOCAL 3 SUNDAY’S WEATHER FORECAST 11/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 403 AM EST SUN NOV 21 2021 /303 AM CST SUN NOV 21 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FOR ALGER...LUCE...AND NORTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING... ...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR MUCH OF THE REST OF UPPER MICHIGAN THIS AFTERNOON AND EVENING... TODAY...WINDY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS 34 TO 42 THIS MORNING...THEN TEMPERATURES FALLING INTO 20S WEST AND LOWER 30S EAST BY LATE AFTERNOON. TONIGHT...COLD AND WINDY. MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY AND PATCHY BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 14 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. MONDAY...BLUSTERY IN THE MORNING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW EXPECTED EAST HALF...AND A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST HALF. HIGHS 24 TO 32. MONDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY...EXCEPT MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MUNISING. LOWS 11 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BECOMING BREEZY IN THE AFTERNOON. HIGHS 37 TO 42. WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. MILD AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE EAST IN THE AFTERNOON. LOWS IN THE 30S. HIGHS IN THE MID TO UPPER 40S. THANKSGIVING DAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 18 TO 29...COLDEST FAR WEST. HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST...WITH TEMPERATURES FALLING IN THE AFTERNOON.