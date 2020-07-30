LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER 7/30/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 341 PM EDT THU JUL 30 2020 /241 PM CDT THU JUL 30 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY AND FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. HIGHS 70 TO 82...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 44 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY WEST HALF WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE AFTERNOON. BECOMING CLOUDY EAST HALF WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS MOVING IN OVERNIGHT. HIGHS 73 TO 84. LOWS 52 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS 63 TO 77...WARMEST FAR EAST. MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE FOR RAIN SHOWERS ACROSS THE NORTH CENTRAL. LOWS 44 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 61 TO 68. TUESDAY...MOSTLY CLEAR LOWS 40 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. HIGHS 63 TO 72.