STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
327 PM EST THU JAN 20 2022 /227 PM CST THU JAN 20 2022/

...A WIND CHILL ADVISORY IS IN EFFECT FOR WESTERN UPPER MICHIGAN
TONIGHT...

TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 15 BELOW TO 10
ABOVE...EXCEPT 15 BELOW TO 25 BELOW INTERIOR WEST.

FRIDAY...BLUSTERY. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR IN THE
AFTERNOON. MOSTLY SUNNY. HIGHS 15 TO 22.

FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. BLUSTERY. SNOW...WITH PATCHES OF
BLOWING SNOW. LOWS 4 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12
TO 22.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH
CENTRAL. HIGHS 8 ABOVE TO 16.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW LIKELY. LOWS 6 BELOW TO 9
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 19.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. LOWS 6 BELOW TO 6
ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 4 TO 14...WARMEST
NEAR LAKE MICHIGAN.