STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EST THU JAN 20 2022 /227 PM CST THU JAN 20 2022/ ...A WIND CHILL ADVISORY IS IN EFFECT FOR WESTERN UPPER MICHIGAN TONIGHT... TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 15 BELOW TO 10 ABOVE...EXCEPT 15 BELOW TO 25 BELOW INTERIOR WEST. FRIDAY...BLUSTERY. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR IN THE AFTERNOON. MOSTLY SUNNY. HIGHS 15 TO 22. FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. BLUSTERY. SNOW...WITH PATCHES OF BLOWING SNOW. LOWS 4 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12 TO 22. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 8 ABOVE TO 16. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW LIKELY. LOWS 6 BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 19. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 4 TO 14...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.