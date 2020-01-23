LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 446 PM EST THU JAN 23 2020 /346 PM CST THU JAN 23 2020/ TONIGHT...OCCASIONAL SNOW. LOWS 26 TO 31. FRIDAY AND FRIDAY NIGHT...OCCASIONAL SNOW. HIGHS AROUND 33. LOWS AROUND 30. SATURDAY...OCCASIONAL SNOW...ESPECIALLY IN THE MORNING. THE SNOW MAY MIX WITH DRIZZLE OR FREEZING DRIZZLE. HIGHS AROUND 33. SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW...FREEZING DRIZZLE AND DRIZZLE... MAINLY CENTRAL AND EAST. CLOUDY. LOWS 27 TO 32. SUNDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE MORNING EAST. HIGHS AROUND 34. MONDAY AND TUESDAY...CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 30 TO 35.