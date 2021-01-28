LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 339 PM EST THU JAN 28 2021 /239 PM CST THU JAN 28 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. BECOMING PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 12 BELOW TO 19 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY WEST HALF. MOSTLY CLOUDY EAST HALF WITH ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS IN THE MORNING. HIGHS 20 TO 26. FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW WEST LATE. LOWS ZERO TO 17 ABOVE...COLDEST FAR EAST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF. HIGHS IN THE 20S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF AND SOUTH. LOWS 13 TO 25...COLDEST FAR EAST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF AND SOUTH EARLY. HIGHS IN THE 20S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 22...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS 24 TO 32. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 22...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS 28 TO 33.