LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/28/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
339 PM EST THU JAN 28 2021 /239 PM CST THU JAN 28 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOWBELTS EAST HALF. BECOMING PARTLY CLOUDY
ELSEWHERE. LOWS 12 BELOW TO 19 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY WEST HALF. MOSTLY CLOUDY EAST HALF WITH
ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS
IN THE MORNING. HIGHS 20 TO 26.

FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT
SNOW WEST LATE. LOWS ZERO TO 17 ABOVE...COLDEST FAR EAST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF.
HIGHS IN THE 20S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF AND
SOUTH. LOWS 13 TO 25...COLDEST FAR EAST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF LIGHT SNOW WEST HALF AND SOUTH
EARLY. HIGHS IN THE 20S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 12 TO 22...COLDEST IN THE INTERIOR.
HIGHS 24 TO 32.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO
22...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS 28 TO 33.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Virtual tour of the Upper Peninsula

Trending Stories