LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 1/9/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
435 PM EST THU JAN 9 2020 /335 PM CST THU JAN 9 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR ALL OF UPPER MICHIGAN
THROUGH THIS EVENING...
...LAKESHORE FLOOD ADVISORIES AND WARNINGS IN EFFECT THROUGH THIS
EVENING FOR COUNTIES BORDERING LAKE MICHIGAN AND LAKE HURON...

TONIGHT...WINTRY MIX OF SNOW AND FREEZING DRIZZLE ENDING FROM WEST
TO EAST MAINLY AROUND MIDNIGHT...EXCEPT FOR LINGERING FREEZING
DRIZZLE AND ISOLATED SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW. SOME RAIN OR
DRIZZLE MAY MIX IN ACROSS CENTRAL UPPER MICHIGAN AT TIMES. CLOUDY.
BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. LOWS 18 TO 30...COLDEST FAR WEST AND
WARMEST EAST.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW.
ISOLATED SNOW SHOWERS OR FLURRIES WEST. HIGHS 20 TO 34...COLDEST FAR
WEST AND WARMEST EAST.

FRIDAY NIGHT...TURNING COLDER. SCATTERED SNOW SHOWERS DEVELOPING
NEAR LAKE SUPERIOR. A CHANCE OF SNOW EAST. CLOUDY. LOWS 5 ABOVE TO
15...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...BLUSTERY. CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...BECOMING
LIKELY NORTH CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 22...COLDEST WEST.

SATURDAY NIGHT...WIDESPREAD SNOW DEVELOPING SATURDAY NIGHT...ESPECIALLY
CENTRAL AND EAST WHERE SNOW MAY BECOME HEAVY AT TIMES. LOWS 6 TO
17..COLDEST FAR EAST AND WARMEST SOUTH CENTRAL.

SUNDAY...SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...ESPECIALLY ACROSS THE
NORTH CENTRAL IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE IN
THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 17 TO 24.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE MORNING. LOWS 8
ABOVE TO 16. HIGHS IN THE 20S.

TUESDAY...CLOUDY. CHANCE OF SNOW. LOWS IN THE TEENS. HIGHS IN THE
UPPER 20S TO MID 30S.

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