LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/1/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
352 PM EDT THU OCT 1 2020 /252 PM CDT THU OCT 1 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW
SHOWERS...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH-CENTRAL. A LIGHT
ACCUMULATION IS POSSIBLE BY MORNING OVER THE HIGHER TERRAIN. LOWS
28 TO 36...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW
SHOWERS IN THE NORTH WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS IN THE 40S.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND
SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST. LOWS IN THE 20S
INTERIOR...AND IN THE MID 30S ALONG THE LAKESHORES.

SATURDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED
WITH SNOW SHOWERS IN THE MORNING. HIGHS 42 TO 48.

SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN
AND SNOW SHOWERS. LOWS IN THE 30S...EXCEPT IN THE MID TO UPPER 20S
INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 40S.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S...EXCEPT IN THE MID TO
UPPER 20S INTERIOR WEST. HIGHS 54 TO 60.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS AROUND
60.

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