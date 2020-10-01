LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/1/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 352 PM EDT THU OCT 1 2020 /252 PM CDT THU OCT 1 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH-CENTRAL. A LIGHT ACCUMULATION IS POSSIBLE BY MORNING OVER THE HIGHER TERRAIN. LOWS 28 TO 36...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS IN THE 40S. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS OVER THE KEWEENAW AND EAST. LOWS IN THE 20S INTERIOR...AND IN THE MID 30S ALONG THE LAKESHORES. SATURDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW SHOWERS IN THE MORNING. HIGHS 42 TO 48. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS IN THE 30S...EXCEPT IN THE MID TO UPPER 20S INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE UPPER 40S. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S...EXCEPT IN THE MID TO UPPER 20S INTERIOR WEST. HIGHS 54 TO 60. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S. HIGHS AROUND 60.