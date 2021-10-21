LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/21/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
350 PM EDT THU OCT 21 2021 /250 PM CDT THU OCT 21 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS IN THE NORTH-
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...MIXED WITH SNOW OVER THE
HIGHLANDS. LOWS 30 TO 38...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN SHOWERS...ESPECIALLY
IN THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS IN THE 40S.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN SHOWERS
IN THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...MIXING WITH SNOW
OVER THE HIGHLANDS. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED TO NUMEROUS RAIN SHOWERS IN
THE NORTH-NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...MANLY EAST OF
MARQUETTE. HIGHS IN THE 40S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY NEAR LAKE SUPERIOR. SCATTERED
RAIN SHOWERS FOR NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS EAST OF
MARQUETTE. CLEAR TO PARTLY CLOUDY INLAND. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24
TO 30 INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 45 TO 50.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS 48 TO 54.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. HIGHS IN THE MID 50S.

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