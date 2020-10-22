LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/22/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
432 PM EDT THU OCT 22 2020 /332 PM CDT THU OCT 22 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR WESTERN AND CENTRAL UPPER
MICHIGAN INTO FRIDAY...
...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR MENOMINEE COUNTY INTO
TONIGHT...

TONIGHT...A WINTRY MIX OF SNOW...SLEET...RAIN...AND FREEZING
DRIZZLE EXPECTED CENTRAL AND WEST. MOSTLY RAIN SOUTH-CENTRAL AND
EAST. LOWS IN THE 30S.

FRIDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. CLOUDY. HIGHS 33 TO
42...COOLEST WEST.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM THE UPPER TEENS
INTERIOR WEST TO MOSTLY 20S ELSEWHERE.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
WEST TO NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE 30S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED LAKE EFFECT SNOW SHOWERS
NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS RANGING FROM THE UPPER TEENS INTERIOR WEST
TO MOSTLY 20S ELSEWHERE.

SUNDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE
30S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY
FOR THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS MAINLY IN THE
20S...EXCEPT IN THE LOW 30S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS MAINLY IN THE
30S.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS RANGING FROM TEENS INTERIOR WEST TO
THE 20S ELSEWHERE. HIGHS IN THE 30S.

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