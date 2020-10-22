LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/22/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 432 PM EDT THU OCT 22 2020 /332 PM CDT THU OCT 22 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FOR WESTERN AND CENTRAL UPPER MICHIGAN INTO FRIDAY... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY IN EFFECT FOR MENOMINEE COUNTY INTO TONIGHT... TONIGHT...A WINTRY MIX OF SNOW...SLEET...RAIN...AND FREEZING DRIZZLE EXPECTED CENTRAL AND WEST. MOSTLY RAIN SOUTH-CENTRAL AND EAST. LOWS IN THE 30S. FRIDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. CLOUDY. HIGHS 33 TO 42...COOLEST WEST. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM THE UPPER TEENS INTERIOR WEST TO MOSTLY 20S ELSEWHERE. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE 30S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED LAKE EFFECT SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS RANGING FROM THE UPPER TEENS INTERIOR WEST TO MOSTLY 20S ELSEWHERE. SUNDAY...RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 30S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS...MAINLY FOR THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS MAINLY IN THE 20S...EXCEPT IN THE LOW 30S ALONG THE LAKESHORES. HIGHS MAINLY IN THE 30S. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS RANGING FROM TEENS INTERIOR WEST TO THE 20S ELSEWHERE. HIGHS IN THE 30S.