LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/28/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 422 AM EDT THU OCT 28 2021 /322 AM CDT THU OCT 28 2021/ TODAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY DRIZZLE AND FOG WEST AND CENTRAL THIS MORNING, THEN A CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE WEST. HIGHS 49 TO 57. TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST. PATCHY FOG. LOWS IN THE 40S. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST AND CENTRAL. HIGHS 51 TO 56. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 45. SATURDAY...PLEASANT. PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 55. SUNDAY...BREEZY IN THE KEWEENAW. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE NORTHWEST LAKE-EFFECT BELTS. LOWS 33 TO 43. HIGHS 44 TO 54. MONDAY...A CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE WEST WIND LAKE-EFFECT BELTS. SNOW MIXING IN EARLY WEST AND CENTRAL. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 33 INTERIOR AND 33 TO 39 ALONG THE LAKESHORES. HIGHS IN THE 40S.