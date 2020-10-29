LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/29/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 401 PM EDT THU OCT 29 2020 /301 PM CDT THU OCT 29 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 27...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 18 TO 29...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...BREEZY. INCREASING CLOUDS FROM THE NORTH. A CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE. HIGHS 42 TO 50. SATURDAY NIGHT...BREEZY. RAIN SHOWERS CHANGING TO LIGHT SNOW SHOWERS. LOWS 21 TO 33...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...WINDY...COLDER. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOWBELTS. HIGHS 28 TO 38. MONDAY...DECREASING CLOUDS FROM THE WEST. LOWS 15 TO 25. HIGHS 35 TO 45. TUESDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 44 TO 52.