LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/3/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
253 PM EST THU DEC 3 2020 /153 PM CST THU DEC 3 2020/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE FOR SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST TO NORTH WIND SNOWBELTS. LOWS 20 TO 26.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
NORTH WIND SNOWBELTS. HIGHS 26 TO 35.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS 18 TO 24.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 36.

SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 24.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS...MAINLY NORTH
AND WEST. HIGHS 30 TO 36.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 26. HIGHS IN THE 30S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 29. HIGHS 36 TO 40.

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