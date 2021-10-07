LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 10/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 411 PM EDT THU OCT 7 2021 /311 PM CDT THU OCT 7 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS AND ISOLATED THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 62. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 66 TO 72. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 61. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 70. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 55 TO 62. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 69 TO 75. COLUMBUS DAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 51 TO 60. HIGHS 65 TO 71. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED RAIN SHOWERS EARLY. LOWS 51 TO 60. HIGHS IN THE 60S.