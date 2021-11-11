LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 406 PM EST THU NOV 11 2021 /306 PM CST THU NOV 11 2021/ TONIGHT...BREEZY EARLY. MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS EAST...SOME SNOW MIXING IN LATE. LOWS 27 TO 37...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS EAST EARLY. SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE WESTERN NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS IN THE EVENING...COULD MIX WITH RAIN NEAR THE LAKES. HIGHS 35 TO 46...WARMEST EAST HALF. FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...COULD HAVE RAIN NEAR THE LAKESHORES. MOSTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 34. SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH RAIN NEAR THE LAKESHORES...IN THE NORTH AND NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 43...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...SOME RAIN IS POSSIBLE NEAR THE LAKESHORES. MOSTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 33...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY....SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 31 TO 41...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 32 TO 41...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST. LOWS 16 TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 39 TO 48...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.