LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/11/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
406 PM EST THU NOV 11 2021 /306 PM CST THU NOV 11 2021/

TONIGHT...BREEZY EARLY. MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS
EAST...SOME SNOW MIXING IN LATE. LOWS 27 TO 37...COLDEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. NUMEROUS RAIN AND SNOW SHOWERS EAST EARLY.
SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE WESTERN NORTH WIND LAKE EFFECT
BELTS IN THE EVENING...COULD MIX WITH RAIN NEAR THE LAKES. HIGHS 35
TO 46...WARMEST EAST HALF.

FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT
BELTS...COULD HAVE RAIN NEAR THE LAKESHORES. MOSTLY CLOUDY. LOWS 27
TO 34.

SATURDAY...SNOW SHOWERS LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH RAIN NEAR THE
LAKESHORES...IN THE NORTH AND NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS.
MOSTLY CLOUDY. HIGHS 32 TO 43...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST AND NORTH WIND
LAKE EFFECT BELTS...SOME RAIN IS POSSIBLE NEAR THE LAKESHORES. MOSTLY
CLOUDY. LOWS 21 TO 33...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY....SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS.
MOSTLY CLOUDY. HIGHS 31 TO 41...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS 19 TO 32...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 32 TO 41...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST. LOWS 16
TO 30...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 39 TO 48...WARMEST NEAR LAKE
MICHIGAN.

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