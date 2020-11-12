LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 11/12/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 331 PM EST THU NOV 12 2020 /231 PM CST THU NOV 12 2020/ TONIGHT...SNOW WEST AND A MIX OF RAIN AND SNOW EAST...BECOMING ALL SNOW AFTER MIDNIGHT. LOWS 20 TO 32...WARMEST EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS...AND BECOMING MOSTLY SUNNY ELSEWHERE. HIGHS 27 TO 34. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY AND BREEZY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS IN THE LOWER 40S. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. BREEZY EAST. RAIN SHOWERS EXPECTED...POSSIBLY MIXED WITH SNOW AND FREEZING RAIN WEST. LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...CLOUDY AND BREEZY WITH RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS IN THE 30S WEST...AND IN THE 40S EAST. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 24 TO 30...EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 38. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24...EXCEPT 12 TO 18 INTERIOR WEST. HIGHS AROUND 30.