Closings
There are currently 3 active closings. Click for more details.

LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/12/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
459 PM EST THU DEC 12 2019 /359 PM CST THU DEC 12 2019/

...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WARNINGS FOR PORTIONS OF THE EAST
HALF OF UPPER MICHIGAN INTO THIS EVENING...

TONIGHT...SNOW ENDING FROM WEST TO EAST THIS EVENING...LEAVING
BEHIND SCATTERED SNOW SHOWERS OVER THE NORTHWEST...NORTH CENTRAL AND
FAR EAST. THE SNOW SHOWERS MAY BE MIXED WITH FREEZING DRIZZLE FAR
EAST. CLOUDY. LOWS 11 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST IN THE MORNING. MOSTLY
CLOUDY. HIGHS 25 TO 32...WARMEST EAST.

FRIDAY NIGHT...LIGHT SNOW DEVELOPING WEST HALF IN THE EVENING. A
CHANCE OF LIGHT SNOW EAST HALF...MAINLY AFTER MIDNIGHT. THE SNOW MAY
BE MIXED WITH FREEZING DRIZZLE CENTRAL AND EAST. CLOUDY. LOWS 17 TO
26...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL.

SATURDAY...SNOW SHOWERS BECOMING MORE NUMEROUS NEAR LAKE SUPERIOR.
A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 23 TO
33...WARMEST EAST.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS
DIMINISHING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR
WEST.

MONDAY...COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS
NORTHWEST. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND
CENTRAL. HIGHS 14 TO 24...WARMEST EAST.

TUESDAY...SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO
MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 9 ABOVE TO 23...WARMEST EAST.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Latest News Video

LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/12/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 12/12/2019"

‘Home for the Holidays’ open house

Thumbnail for the video titled "‘Home for the Holidays’ open house"

Medical care on the road

Thumbnail for the video titled "Medical care on the road"

Upper Peninsula's 183rd Birthday

Thumbnail for the video titled "Upper Peninsula's 183rd Birthday"

LOCAL 3 THURSDAY'S WEATHER FORECAST 12/12/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 THURSDAY'S WEATHER FORECAST 12/12/2019"

LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/11/2019

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 WEDNESDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/11/2019"