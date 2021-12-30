STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 320 PM EST THU DEC 30 2021 /220 PM CST THU DEC 30 2021/ TONIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH FREEZING DRIZZLE. LOWS 10 TO 22...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS EXPECTED WEST HALF...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 24 TO 31. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EVENING...THEN SNOW SHOWERS BECOMING LIKELY IN THE NORTH AND NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO WEST HALF...AND IN THE TEENS SOUTH CENTRAL AND EAST HALF. NEW YEARS DAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. LOWS RANGING FROM 12 BELOW FAR WEST TO 16 EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS MAINLY IN THE TEENS. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS NEAR ZERO EXCEPT AROUND 6 BELOW INTERIOR WEST. HIGHS 18 TO 24. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 12. HIGHS 24 TO 30.