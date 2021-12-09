STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
359 PM EST THU DEC 9 2021 /259 PM CST THU DEC 9 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY TODAY FOR ONTONAGON...HOUGHTON...
KEWEENAW...DELTA AND SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTIES THROUGH THIS
EVENING...

...WINTER STORM WARNINGS AND WINTER WEATHER ADVISORIES ARE IN EFFECT
ACROSS WESTERN AND CENTRAL UPPER MICHIGAN FRIDAY NIGHT THROUGH
SATURDAY AFTERNOON...

...WINTER STORM WATCHES ARE IN EFFECT FOR FAR EASTERN UPPER MICHIGAN
FOR FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS DIMINISHING EARLY. THE SNOW
MAY MIX WITH FREEZING DRIZZLE BEFORE ENDING. LOWS 16 TO 33...COLDEST
INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW ARRIVING ACROSS THE SOUTH TOWARD
EVENING. HIGHS 30 TO 36.

FRIDAY NIGHT...SNOW...POSSIBLY HEAVY AT TIMES CENTRAL AND EAST.
THE SNOW MAY MIX WITH RAIN OR FREEZING RAIN BY MORNING FAR SOUTH AND
NEAR LAKE MICHIGAN. PATCHY BLOWING SNOW NEAR THE GREAT LAKES LATE.
LOWS MOSTLY IN THE 20S.

SATURDAY...SNOW EARLY...ESPECIALLY NORTH CENTRAL AND EAST. THE SNOW
MAY MIX WITH RAIN OR FREEZING RAIN ACROSS THE EAST AT TIMES. BLUSTERY
WITH PATCHY BLOWING SNOW. DECREASING CLOUDS FROM THE WEST BY
AFTERNOON. HIGHS 29 TO 37.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 14 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS 34 TO 41.

MONDAY...MILD. PARTLY CLOUDY. LOWS 20 TO 31...WARMEST NEAR LAKE
SUPERIOR. HIGHS AROUND 40.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS MOSTLY IN THE 20S. HIGHS AROUND 40.