LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/13/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
421 PM EST THU FEB 13 2020 /321 PM CST THU FEB 13 2020/

...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR PARTS OF THE INTERIOR WEST
TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING...

TONIGHT...SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS 22 BELOW TO 7 ABOVE ZERO...COLDEST NEAR
THE WISCONSIN BORDER. WIND CHILLS OF 30 BELOW TO 10 BELOW ZERO.

FRIDAY...SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS
ENDING BY AFTERNOON...THEN BECOMING SUNNY. SUNNY ELSEWHERE THROUGH
THE DAY. HIGHS IN THE TEENS.

FRIDAY NIGHT...BLUSTERY AND BECOMING CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF
SNOW SHOWERS FAR EAST...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 2 ABOVE TO
14...COLDEST INTERIOR CENTRAL. TEMPERATURES SLOWLY RISING OVERNIGHT.

SATURDAY...BLUSTERY. CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW...EXCEPT SNOW
BECOMING LIKELY EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 34.

SATURDAY NIGHT...BLUSTERY IN THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR.
CLOUDY WITH CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND SNOW BELTS. LOWS
5 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS.
PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 27...COLDEST WEST.

WASHINGTONS BIRTHDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE AFTERNOON
BECOMING LIKELY IN THE SOUTH AND EAST. LOWS ZERO TO 11
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS IN THE 25 TO 32.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW LIKELY...ESPECIALLY EARLY. CHANCE OF
SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS IN AFTERNOON. LOWS 12 TO
22...COLDEST AWAY FROM LAKESHORES. HIGHS 20 TO 30...COLDEST WEST
HALF.

Copyright 2020 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Special Olympics: Athlete Spotlight

Special Olympics powerlifters get ready for competition

Thumbnail for the video titled "Special Olympics powerlifters get ready for competition"

Special Olympics Cross Country Skiing

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Cross Country Skiing"

Special Olympics Basketball

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Basketball"

Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Michigan Area 36 2020 U.P. Winter Games"

Special Olympics: Downhill Ski

Thumbnail for the video titled "Special Olympics: Downhill Ski"

Special Olympics Figure Skating

Thumbnail for the video titled "Special Olympics Figure Skating"

Polar Plunge for Special Olympics

Thumbnail for the video titled "Polar Plunge for Special Olympics"

Latest News Video

LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/13/2020

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/13/2020"

Mental health and the Michigan Dept. of Corrections

Thumbnail for the video titled "Mental health and the Michigan Dept. of Corrections"

Marquette Mountain sold

Thumbnail for the video titled "Marquette Mountain sold"

GINCC February Update Part Two

Thumbnail for the video titled "GINCC February Update Part Two"

GINCC February Update Part One

Thumbnail for the video titled "GINCC February Update Part One"

Boys HS Basketball: Negaunee outlasts Westwood in defensive battle

Thumbnail for the video titled "Boys HS Basketball: Negaunee outlasts Westwood in defensive battle"