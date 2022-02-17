STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
326 PM EST THU FEB 17 2022 /226 PM CST THU FEB 17 2022/

...WINTER WEATHER ADVISORIES IN EFFECT FRIDAY AFTERNOON THROUGH
EARLY SATURDAY MORNING FOR WESTERN AND EASTERN UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS WEST ENDING. SCATTERED TO
NUMEROUS SNOW SHOWERS BETWEEN MARQUETTE AND NEWBERRY DIMINISHING
LATE. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 20 BELOW....COLDEST
INTERIOR WEST HALF.

FRIDAY...BLUSTERY WITH SNOW DEVELOPING. PATCHY BLOWING SNOW
DEVELOPING. HIGHS 16 TO 24.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. WINDY WITH PATCHY BLOWING SNOW.
SNOW SHOWERS LIKELY...EXCEPT A CHANCE OF SNOW SHOWERS SOUTH
CENTRAL IN THE EVENING. LOWS ZERO TO 10 ABOVE EXCEPT 6 BELOW TO
ZERO INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY IN THE MORNING. A CHANCE
OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...MAINLY IN THE MORNING. HIGHS
IN THE TEENS.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY AND WARMER. CHANCE OF SNOW
SHOWERS...MAINLY NORTH HALF. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO.
HIGHS MOSTLY IN THE 30S.

WASHINGTONS BIRTHDAY...MOSTLY CLOUDY. COLDER. CHANCE OF SNOW
SHOWERS. LOWS ZERO TO 6 ABOVE. HIGHS 8 ABOVE TO 18.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE
SINGLE DIGITS ABOVE AND BELOW ZERO. HIGHS 8 ABOVE TO 18.