LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/18/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 434 PM EST THU FEB 18 2021 /334 PM CST THU FEB 18 2021/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO 12...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 18 TO 24. FRIDAY NIGHT...CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 10 IN THE EAST...6 BELOW ZERO TO ZERO OVER INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS EARLY OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS IN THE LOW TO MID 20S. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 8 ABOVE. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST HALF OF UPPER MICHIGAN BY LATE AFTERNOON. LOWS ZERO TO 10 ABOVE. HIGHS 25 TO 30. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 18. HIGHS 30 TO 36. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 27. HIGHS 34 TO 40.