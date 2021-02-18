LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/18/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...CORRECTED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
434 PM EST THU FEB 18 2021 /334 PM CST THU FEB 18 2021/

TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 TO
12...COLDEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 18 TO 24.

FRIDAY NIGHT...CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE WEST AND NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 10 IN THE
EAST...6 BELOW ZERO TO ZERO OVER INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF LAKE EFFECT SNOW SHOWERS EARLY
OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. HIGHS IN THE LOW TO MID
20S.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 8 ABOVE.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST
HALF OF UPPER MICHIGAN BY LATE AFTERNOON. LOWS ZERO TO 10 ABOVE.
HIGHS 25 TO 30.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 18.
HIGHS 30 TO 36.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 21 TO 27. HIGHS 34 TO 40.

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