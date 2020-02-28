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LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/27/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
414 PM EST THU FEB 27 2020 /314 PM CST THU FEB 27 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES ARE IN EFFECT FOR PORTIONS OF EASTERN
UPPER MICHIGAN...

TONIGHT...BLUSTERY. SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY
TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 3 TO 18...COLDEST IN THE INTERIOR
WEST.

FRIDAY...BLUSTERY. SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...ENDING IN
THE WEST HALF EARLY...BECOMING PARTLY SUNNY ELSEWHERE IN THE
AFTERNOON. HIGHS 18 TO 25.

FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS IN THE EAST HALF...PARTLY CLOUDY TO
MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS 1 BELOW TO 17 ABOVE ZERO...COLDEST IN
THE INTERIOR WEST.

SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 27 TO
35. LOWS 13 TO 22...WARMEST ALONG THE GREAT LAKES.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 44...WARMEST WEST.

MONDAY...CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 34 TO 40.

TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 23...COOLEST INTERIOR.
HIGHS 36 TO 42.

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