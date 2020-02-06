LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/6/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
445 PM EST THU FEB 6 2020 /345 PM CST THU FEB 6 2020/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE
NORTHEAST WIND SNOW BELT REGIONS. LOWS 8 TO 17.

FRIDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND
SNOW BELT REGIONS. HIGHS 14 TO 24.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE
NORTHEAST WIND SNOW BELT REGIONS. PARTIAL CLEARING ELSEWHERE LATER IN
THE NIGHT. LOWS 10 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR
WEST.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS 19 TO 24.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE EAST. LOWS 8 TO 17.

SUNDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 24 TO 31.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 21...COLDEST IN THE WEST
NEAR THE WISCONSIN BORDER. HIGHS 26 TO 30.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE
TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 20S AND 30S.

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