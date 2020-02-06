LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 2/6/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 445 PM EST THU FEB 6 2020 /345 PM CST THU FEB 6 2020/ TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY WITH SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELT REGIONS. LOWS 8 TO 17. FRIDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELT REGIONS. HIGHS 14 TO 24. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHEAST WIND SNOW BELT REGIONS. PARTIAL CLEARING ELSEWHERE LATER IN THE NIGHT. LOWS 10 BELOW TO 8 ABOVE ZERO...COLDEST IN THE INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS 19 TO 24. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE EAST. LOWS 8 TO 17. SUNDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 24 TO 31. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 9 TO 21...COLDEST IN THE WEST NEAR THE WISCONSIN BORDER. HIGHS 26 TO 30. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS IN THE TEENS AND 20S. HIGHS IN THE 20S AND 30S.