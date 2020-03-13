LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/12/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
407 PM EDT THU MAR 12 2020 /307 PM CDT THU MAR 12 2020/

...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE KEWEENAW TONIGHT THROUGH FRIDAY
NIGHT...
...LAKESHORE FLOOD WARNING IN EFFECT EARLY FRIDAY MORNING
THROUGH EARLY SATURDAY MORNING FOR ALGER AND LUCE COUNTIES...

TONIGHT...CLOUDY. RAIN EAST AND SNOW WEST IN THE EVENING...THEN A
CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND LAKE-EFFECT BELTS LATE.
BECOMING BLUSTERY...ESPECIALLY LATE. LOWS 22 TO 29.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
WEST WIND SNOW BELTS...MAINLY IN THE MORNING. WINDY. WINDS COULD
GUST AS HIGH AS 45 MPH OVER THE KEWEENAW AND ALONG THE LAKE SUPERIOR
SHORELINE. HIGHS 26 TO 36.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A FEW SCATTERED FLURRIES POSSIBLE.
LOWS 17 TO 24.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON.
HIGHS 26 TO 35.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 19...COOLEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 29 TO 36.

MONDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS WEST. LOWS 15 TO
23. HIGHS 36 TO 42.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY...WITH SOME CLEARING IN THE AFTERNOON. LOWS
IN THE 20S. HIGHS 32 TO 41.

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