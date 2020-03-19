LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/19/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 355 PM EDT THU MAR 19 2020 /255 PM CDT THU MAR 19 2020/ ...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WINTER STORM WARNING TONIGHT INTO FRIDAY FOR WESTERN AND NORTH CENTRAL UPPER MICHIGAN... ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY FOR PORTIONS OF WESTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT AND FRIDAY... ...LAKESHORE FLOOD WARNING FOR NORTH CENTRAL UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT AND FRIDAY... TONIGHT...RAIN CHANGING TO SNOW...HEAVY AT TIMES FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST. TURNING WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW...ESPECIALLY WEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 17 TO 27. FRIDAY...COLDER AND WINDY WITH AREAS OF BLOWING SNOW. SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS... DIMINISHING FROM WEST TO EAST DURING THE LATE MORNING AND AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 22 TO 30. FRIDAY NIGHT...BECOMING CLEAR TO PARTLY CLOUDY WEST HALF. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY EAST HALF. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MARQUETTE. LOWS 3 BELOW TO 12 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 26 TO 32. LOWS 9 TO 20...COLDEST WEST INTERIOR. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 33 TO 39. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 26. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 22 TO 30. HIGHS 37 TO 46.