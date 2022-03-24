STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 339 PM EDT THU MAR 24 2022 /239 PM CDT THU MAR 24 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST AND CENTRAL...PARTLY CLOUDY EAST. LOWS IN THE 20S. FRIDAY...INCREASING CLOUDS. SNOW SHOWERS DEVELOPING WEST...CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE AFTERNOON CENTRAL. HIGHS 36 TO 42. FRIDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW SHOWERS LIKELY WEST...CHANCE ELSEWHERE. LOWS 15 TO 25...COLDEST WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BLUSTERY NORTHWEST WINDS. CHANCE OF SNOW SHOWERS...DRY FAR SOUTH-CENTRAL. HIGHS 24 TO 30. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. COLDER...LOWS 6 TO 12. BREEZY CENTRAL AND EAST. CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL AND EAST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 18 TO 24. BREEZY EAST. MAINLY DRY. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 2 TO 12...NEAR TO SLIGHTLY BELOW ZERO INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 33. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SNOW SHOWERS WEST AND CENTRAL. LOWS 12 TO 18. HIGHS 33 TO 39.