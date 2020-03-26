LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/26/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 429 PM EDT THU MAR 26 2020 /329 PM CDT THU MAR 26 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY SUNNY. HIGHS 43 TO 56...COOLEST EAST AND ALONG THE GREAT LAKES. FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. LOWS 27 TO 32. SATURDAY...RAIN BECOMING LIKELY...WINTRY MIX POSSIBLE IN THE MORNING. HIGHS 39 TO 48. SATURDAY NIGHT...RAIN...MIXING WITH SNOW LATE IN THE WEST. LOWS 29 TO 36. SUNDAY...RAIN LIKELY IN THE MORNING...DECREASING THROUGH THE DAY. SNOW MAY MIX WITH RAIN IN THE MORNING AND AGAIN AT NIGHT. HIGHS 38 TO 48...WARMEST SOUTH CENTRAL AND EAST. MONDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 31. HIGHS 38 TO 51...COOLEST NORTH. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS 40 TO 55...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR.