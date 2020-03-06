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LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 3/5/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE GREEN BAY WI
354 PM EST THU MAR 5 2020 /254 PM CST THU MAR 5 2020/

...WINTER WEATHER ADVISORIES AND WINTER STORM WARNINGS IN EFFECT FOR
MUCH OF UPPER MICHIGAN THROUGH TONIGHT...

TONIGHT...WINDY WITH SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW OVER
THE NORTH WIND SNOW BELTS. SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES..ESPECIALLY
IN THE EVENING. SCATTERED SNOW SHOWERS SOUTH. MOSTLY CLOUDY WITH
LOWS 15 TO 23.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED LIGHT SNOW SHOWERS OVER THE
NORTH WIND SNOW BELTS IN THE MORNING...THEN BECOMING CLEAR IN THE
AFTERNOON. BLUSTERY...ESPECIALLY CENTRAL AND EAST. HIGHS 25 TO 33.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS FROM 5 ABOVE INTERIOR EAST TO
20 WEST ALONG LAKE SUPERIOR.

SATURDAY...WARMER AND BREEZY. MOSTLY SUNNY. HIGHS 39 TO
55...WARMEST WEST.

SUNDAY...INCREASING CLOUDS BUT CONTINUED WARM. LOWS 29 TO 36. HIGHS
MOSTLY IN THE 50S...EXCEPT 40S EAST AND ACROSS THE KEWEENAW
PENINSULA.

MONDAY...A CHANCE OF SNOW...POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL.
TURNING COOLER AND MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 35...COLDEST NORTHWEST
AND WARMEST SOUTH CENTRAL. HIGHS 23 TO 43...COLDEST NORTHWEST AND
WARMEST SOUTH CENTRAL.

$$

WFO MQT

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