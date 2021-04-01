LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/1/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 327 PM EDT THU APR 1 2021 /227 PM CDT THU APR 1 2021/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 14 TO 20 EXCEPT 8 TO 14 INTERIOR. FRIDAY...SUNNY AND BREEZY WITH INCREASING CLOUDS LATE. HIGHS AROUND 40 NEAR LAKE MICHIGAN AND HIGHS NEAR 50 ACROSS THE WEST HALF. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 36. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 54 TO 60. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 30 TO 36. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE MID 50S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS IN THE MID 50S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 36 TO 42. HIGHS 54 TO 60.