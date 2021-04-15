LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/15/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
334 PM EDT THU APR 15 2021 /234 PM CDT THU APR 15 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 32...WARMEST NEAR THE GREAT
LAKES.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 44 NEAR LAKE SUPERIOR AND 44 TO
50 ACROSS THE INTERIOR WEST.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 EXCEPT IN THE MID
20S INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 52...WARMEST SOUTH.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 NEAR THE GREAT LAKES
AND IN THE MID 20S INTERIOR WEST.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 48 TO 58...WARMEST
SOUTH.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
AROUND 30. HIGHS 40 TO 48.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 28. HIGHS 36 TO 42.

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