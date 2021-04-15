LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/15/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EDT THU APR 15 2021 /234 PM CDT THU APR 15 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 25 TO 32...WARMEST NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 38 TO 44 NEAR LAKE SUPERIOR AND 44 TO 50 ACROSS THE INTERIOR WEST. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 EXCEPT IN THE MID 20S INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 52...WARMEST SOUTH. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS AROUND 30 NEAR THE GREAT LAKES AND IN THE MID 20S INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 30. HIGHS 48 TO 58...WARMEST SOUTH. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS AROUND 30. HIGHS 40 TO 48. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 28. HIGHS 36 TO 42.