LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/16/2020

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Posted: / Updated: 
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
340 PM EDT THU APR 16 2020 /240 PM CDT THU APR 16 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 10 TO 15 IN THE INTERIOR...15 TO
25 NEAR THE LAKE.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY IN THE MORNING THEN BECOMING PARTLY
CLOUDY. HIGHS 40 TO 45.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 23 TO 30.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. HIGHS 45 TO 55...COOLEST BY THE
LAKESHORES.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
25 TO 30.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY IN AFTERNOON.
HIGHS 33 TO 45...COOLEST BY LAKE SUPERIOR.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. BREEZY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS.
LOWS 25 TO 30. HIGHS 42 TO 50.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS. LOWS 24 TO 32. HIGHS 38 TO 45.

WEDNESDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS. LOWS 23 TO 30. HIGHS 41 TO 55...WARMEST WEST HALF.

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