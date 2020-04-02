LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/2/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 448 PM EDT THU APR 2 2020 /348 PM CDT THU APR 2 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WEST HALF...PARTLY CLOUDY EAST HALF. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE FAR WEST. LOWS 22 TO 41...COOLEST EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WEST HALF...PARTLY CLOUDY EAST HALF. CHANCE OF RAIN WEST IN THE AFTERNOON. HIGHS 43 TO 63...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN SPREADING EAST ACROSS UPPER MICHIGAN...THEN BECOMING MIXED WITH SNOW OR FREEZING RAIN LATE WEST HALF. LOWS 23 TO 35...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LIGHT MIXED PRECIPITATION EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS 35 TO 49...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY SUNNY AND WARMER. HIGHS 43 TO 56...WARMEST INTERIOR WEST HALF. MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 29 TO 35. HIGHS 41 TO 55...WARMEST INTERIOR. TUESDAY...A CHANCE OF RAIN. RAIN MAY MIX WITH SNOW EARLY IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 37. HIGHS 43 TO 59....WARMEST INTERIOR WEST HALF. WEDNESDAY...CHANCE OF RAIN. MOSTLY CLOUDY. LOWS 32 TO 39. HIGHS 43 TO 52.