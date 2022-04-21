STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 330 PM EDT THU APR 21 2022 /230 PM CDT THU APR 21 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 33. FRIDAY...PARTLY SUNNY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS LATE. HIGHS 40 TO 50. FRIDAY NIGHT...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 35 TO 42. SATURDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 53 TO 68. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 44 TO 56. SUNDAY...BREEZY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 56 TO 66. MONDAY...COOLER. MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 30S AND 40S. HIGHS IN THE 30S AND 40S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS IN THE 20S. HIGHS IN THE 30S AND 40S.