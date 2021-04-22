LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 346 PM EDT THU APR 22 2021 /246 PM CDT THU APR 22 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 31 TO 41. FRIDAY...INCREASING CLOUDS. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS IN THE AFTERNOON. HIGHS 53 TO 61. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 32 TO 37. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN LIKELY...MIXING WITH AND THEN CHANGING OVER TO SNOW WEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS 39 TO 51...COOLEST WEST. FALLING TEMPERATURES IN THE AFTERNOON. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE EVENING EAST. LOWS 19 TO 29. SUNDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 40 TO 50. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 27 TO 35. HIGHS 45 TO 55. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN. LOWS 38 TO 44. HIGHS 49 TO 66...WARMEST WEST INTERIOR.