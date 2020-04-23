LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/23/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 327 PM EDT THU APR 23 2020 /227 PM CDT THU APR 23 2020/ TONIGHT AND FRIDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 31. HIGHS 43 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR WEST. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 34. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 43 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 26 TO 33. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 42 TO 56...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS WEST HALF IN THE AFTERNOON. LOWS 27 TO 34. HIGHS 45 TO 59...COOLEST ALONG GREAT LAKES. TUESDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN. LOWS 33 TO 39. HIGHS 43 TO 58...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES.