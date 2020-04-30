LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/30/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 318 PM EDT THU APR 30 2020 /218 PM CDT THU APR 30 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 27 TO 37. FRIDAY...MOSTLY SUNNY...THEN INCREASING CLOUDS WEST AND CENTRAL IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS LATE WEST. HIGHS 54 TO 68...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS WEST AND CENTRAL. MOSTLY CLOUDY. LOWS 39 TO 45. SATURDAY...A CHANCE OF SHOWERS CENTRAL IN THE MORNING AND IN THE EAST ALL DAY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 49 TO 71...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN. SATURDAY NIGHT AND SUNDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. HIGHS 47 TO 63...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 27 TO 36. HIGHS 40 TO 55...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW DURING THE NIGHT AND EARLY MORNING. LOWS 25 TO 34. HIGHS 42 TO 52.