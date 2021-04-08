LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 424 PM EDT THU APR 8 2021 /324 PM CDT THU APR 8 2021/ TONIGHT...CLOUDY WITH SCATTERED RAIN SHOWERS AND PATCHY FOG. LOWS 42 TO 48. FRIDAY...CLOUDY WITH PATCHY FOG IN THE MORNING. SCATTERED RAIN SHOWERS BECOMING NUMEROUS IN THE AFTERNOON CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE MID 50S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 38 TO 44. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 54 TO 60. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY. LOWS 36 TO 42. SUNDAY...CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 48 TO 54. MONDAY...CLOUDY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 48 TO 54. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 30 TO 36. HIGHS 42 TO 48.