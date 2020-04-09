LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 4/9/2020

NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 436 PM EDT THU APR 9 2020 /336 PM CDT THU APR 9 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. NUMEROUS SNOW SHOWERS WEST...AND ISOLATED TO SCATTERED SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS 23 TO 30. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH ISOLATED SNOW SHOWERS IN THE MORNING...THEN BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. BREEZY EAST. HIGHS 33 TO 43...WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 30...COOLEST INTERIOR. HIGHS 50 TO 55 INLAND...AND 45 TO 50 ALONG THE LAKESHORES. SATURDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW...MAINLY SOUTH. LOWS 25 TO 30 IN THE INTERIOR...AND 30 TO 35 ALONG THE LAKESHORES. SUNDAY...CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW...WITH RAIN LIKELY SOUTH CENTRAL. HIGHS 35 TO 45. MONDAY...SNOW...POSSIBLY MIXED WITH RAIN EAST IN THE MORNING. BLUSTERY WITH PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 27 TO 32. HIGHS 31 TO 38. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND BLUSTERY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS AND PATCHY BLOWING SNOW...MAINLY IN THE NORTHWEST WIND LAKE- EFFECT BELTS. LOWS 21 TO 26. HIGHS 28 TO 36.