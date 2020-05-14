LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/14/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
438 PM EDT THU MAY 14 2020 /338 PM CDT THU MAY 14 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS
DEVELOPING WEST AND CENTRAL LATE. LOWS 37 TO 47.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF MORNING RAIN SHOWERS
CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS LATER IN THE AFTERNOON. HIGHS 50
TO 67...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41.

SATURDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS TOWARD EVENING
MAINLY WEST AND SOUTH CENTRAL. HIGHS 49 TO 66...WARMEST INTERIOR
WEST HALF.

SATURDAY NIGHT...RAIN LIKELY SOUTH AND WEST. CHANCE OF RAIN NORTH
AND EAST. LOWS 38 TO 45.

SUNDAY...RAIN LIKELY. CLOUDY. HIGHS 44 TO 58...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. HIGHS 52 TO 64...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44. HIGHS 60 TO 75...COOLEST
NEAR THE GREAT LAKES.

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