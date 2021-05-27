LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/27/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
443 PM EDT THU MAY 27 2021 /343 PM CDT THU MAY 27 2021/

...FROST ADVISORY TONIGHT FOR PORTIONS OF WESTERN AND CENTRAL UPPER
MICHIGAN...

TONIGHT...BECOMING PARTLY CLOUDY NORTH HALF. MOSTLY CLOUDY SOUTH
HALF. A CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR SOUTH CENTRAL...MAINLY IN THE
EVENING. AREAS OF FROST DEVELOPING. LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR
WEST.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 48 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...CLEAR AND COLD. WIDESPREAD FROST DEVELOPING. LOWS 24
TO 38...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SUNNY AND WARMER. HIGHS IN THE 60S...EXCEPT 55 TO 60
ALONG THE GREAT LAKES.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 35 TO 45...COOLEST INTERIOR
CENTRAL AND EAST.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 60 TO 70...COOLEST ALONG LAKE
MICHIGAN.

MEMORIAL DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS...AND
POSSIBLY A THUNDERSTORM. LOWS 43 TO 50. HIGHS 60 TO 71...COOLEST
ALONG LAKE MICHIGAN.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 50. HIGHS 65 TO 73...COOLEST
NEAR THE GREAT LAKES.

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