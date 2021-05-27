LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 5/27/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 443 PM EDT THU MAY 27 2021 /343 PM CDT THU MAY 27 2021/ ...FROST ADVISORY TONIGHT FOR PORTIONS OF WESTERN AND CENTRAL UPPER MICHIGAN... TONIGHT...BECOMING PARTLY CLOUDY NORTH HALF. MOSTLY CLOUDY SOUTH HALF. A CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR SOUTH CENTRAL...MAINLY IN THE EVENING. AREAS OF FROST DEVELOPING. LOWS 28 TO 38...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 48 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...CLEAR AND COLD. WIDESPREAD FROST DEVELOPING. LOWS 24 TO 38...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SUNNY AND WARMER. HIGHS IN THE 60S...EXCEPT 55 TO 60 ALONG THE GREAT LAKES. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 35 TO 45...COOLEST INTERIOR CENTRAL AND EAST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 60 TO 70...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. MEMORIAL DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS...AND POSSIBLY A THUNDERSTORM. LOWS 43 TO 50. HIGHS 60 TO 71...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 43 TO 50. HIGHS 65 TO 73...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.