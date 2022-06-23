STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 325 PM EDT THU JUN 23 2022 /225 PM CDT THU JUN 23 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 63. .FRIDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BY AFTERNOON. HIGHS 73 TO 90...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR AND WARMEST INTERIOR SOUTH CENTRAL. .FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS FAR WEST. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 60 TO 66 INTERIOR WEST. .SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS...MAINLY WEST AND CENTRAL. HIGHS 78 TO 84. .SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. RAIN SHOWERS LIKELY AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS...MAINLY EAST HALF. LOWS 54 TO 60. .SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 66 TO 72. .MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MOSTLY IN THE 40S EXCEPT NEAR 50 BY THE LAKESHORES. HIGHS 66 TO 74. .TUESDAY...MOSTLY CLEAR. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO 54. HIGHS 73 TO 82.