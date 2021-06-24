LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/24/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 326 PM EDT THU JUN 24 2021 /226 PM CDT THU JUN 24 2021/ ...HIGH SWIM RISK FOR SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTY INTO THIS EVENING... TONIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY SOUTH AND EAST. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG DEVELOPING. LOWS 49 TO 64...WARMEST SOUTH. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS IN THE MORNING EAST. HIGHS 59 TO 80...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST ALL NIGHT AND IN THE SOUTH AND WEST LATE. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 58. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 61 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 50 TO 60. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 62 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 49 TO 59. HIGHS 63 TO 79...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 51 TO 61. HIGHS 63 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.