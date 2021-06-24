LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 6/24/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
326 PM EDT THU JUN 24 2021 /226 PM CDT THU JUN 24 2021/

...HIGH SWIM RISK FOR SOUTHERN SCHOOLCRAFT COUNTY INTO THIS
EVENING...

TONIGHT...SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY SOUTH AND EAST. PARTLY
TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG DEVELOPING. LOWS 49 TO 64...WARMEST
SOUTH.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS IN THE MORNING EAST. HIGHS 59 TO 80...COOLEST NEAR
LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST ALL NIGHT AND IN THE
SOUTH AND WEST LATE. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 49 TO 58.

SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF
SHOWERS. HIGHS 61 TO 77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 50 TO 60.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS 62 TO
77...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 49 TO 59. HIGHS
63 TO 79...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 51 TO 61. HIGHS
63 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

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