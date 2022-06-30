STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 349 PM EDT THU JUN 30 2022 /249 PM CDT THU JUN 30 2022/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR PORTIONS OF THE LAKE MICHIGAN SHORELINE INTO TONIGHT... .TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. PARTIAL CLEARING LATER IN THE NIGHT. LOWS 48 TO 61. .FRIDAY...SUNNY. HIGHS 68 TO 77. .FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 56. .SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 63 TO 77...WARMEST IN THE SOUTH- CENTRAL. .SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 57. .SUNDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 68 TO 78. .INDEPENDENCE DAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S. .TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S.