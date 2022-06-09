STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 352 PM EDT THU JUN 9 2022 /252 PM CDT THU JUN 9 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 48. FRIDAY...MOSTLY SUNNY BECOMING PARTLY CLOUDY. SPRINKLES AND CHANCE OF RAIN SHOWERS SOUTH-CENTRAL AND NEAR LAKE MICHIGAN. HIGHS 70 TO 76. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...INCREASING SKY COVER WEST LATE. LOWS IN THE UPPER 40S. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 66 TO 72. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 42 TO 48. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 66 TO 72. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 42 TO 48. HIGHS 72 TO 78. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE MID 50S. HIGHS IN THE UPPER 70S.