LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/2/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
415 PM EDT THU JUL 2 2020 /315 PM CDT THU JUL 2 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A FEW SHOWERS AND THUNDERSTORMS
POSSIBLE EARLY OVER THE CENTRAL. OTHERWISE BECOMING MOSTLY CLEAR.
LOWS 59 TO 68.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY AND HOT. HIGHS 85 TO 93...EXCEPT IN THE UPPER
70S AND LOWER 80S ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 54 TO 61.

INDEPENDENCE DAY...MOSTLY SUNNY AND HOT ONCE AGAIN. HIGHS 89 TO
93...EXCEPT IN THE LOW TO MID 80S ALONG THE SHORELINES.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF A SHOWER OR
THUNDERSTORM FAR WEST AFTER MIDNIGHT. LOWS 58 TO 67...COOLEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...HOT...AND BECOMING MORE HUMID AGAIN. PARTLY CLOUDY WITH A
CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. HIGHS 85 TO 92...EXCEPT IN THE
LOWER 80S ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE.

MONDAY...STAYING HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 59 TO 65. HIGHS 86 TO 91...EXCEPT IN
THE LOW TO MID 80S ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE.

TUESDAY...HOT AND HUMID ONCE AGAIN. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A
CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS IN THE
80S TO AROUND 90.

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