LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/22/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 329 PM EDT THU JUL 22 2021 /229 PM CDT THU JUL 22 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST. LOWS 57 TO 65. FRIDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST HALF...MAINLY DURING THE AFTERNOON. HIGHS 78 TO 88. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY. LOWS IN THE MID 60S. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY EAST EARLY. HIGHS 84 TO 90. SATURDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 54 TO 64. SUNDAY...SUNNY. HIGHS 80 TO 86. MONDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 54 TO 60. HIGHS 82 TO 88. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 82 TO 86.