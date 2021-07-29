LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/29/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
345 PM EDT THU JUL 29 2021 /245 PM CDT THU JUL 29 2021/


TONIGHT...MOSTLY CLEAR. COOLER. LOWS 48 TO 56 EXCEPT 42 TO 48
INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY...BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 67 TO
78...WARMEST WEST.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS 53 TO 63...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 46 TO 62...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 75.

MONDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 40S AND 50S. HIGHS IN THE 70S TO
AROUND 80.

TUESDAY...MOSTLY CLEAR. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH
AND EAST. LOWS IN THE 50S IN THE INTERIOR AND LOW 60S NEAR THE
LAKESHORES. HIGHS IN THE 70S TO LOW 80S.

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