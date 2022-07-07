STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 308 PM EDT THU JUL 7 2022 /208 PM CDT THU JUL 7 2022/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF AN EVENING SHOWER OR THUNDERSTORM. LOWS 46 TO 56. FRIDAY...SUNNY. HIGHS 62 TO 76...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 36 TO 44. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 80. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 78 TO 84. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS AROUND 60. HIGHS 78 TO 84. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 60. HIGHS 72 TO 78.