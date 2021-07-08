LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/8/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 358 PM EDT THU JUL 8 2021 /258 PM CDT THU JUL 8 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 41 TO 51....COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 69 TO 78...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 50 INTERIOR WEST AND 50S NEAR THE LAKESHORES. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 81...WARMEST INTERIOR WEST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 72 TO 84...WARMEST INTERIOR WEST. MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. LOWS 50 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 74 TO 84...WARMEST INTERIOR WEST. TUESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 85...WARMEST INTERIOR WEST.