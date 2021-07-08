LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 7/8/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
358 PM EDT THU JUL 8 2021 /258 PM CDT THU JUL 8 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 41 TO 51....COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 69 TO 78...COOLEST NEAR LAKE
SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 45 TO 50 INTERIOR WEST AND 50S
NEAR THE LAKESHORES.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 72 TO 81...WARMEST INTERIOR WEST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 61...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 72 TO 84...WARMEST INTERIOR WEST.

MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. LOWS
50 TO 62...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 74 TO 84...WARMEST INTERIOR
WEST.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO
64...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 85...WARMEST INTERIOR WEST.

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